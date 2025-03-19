Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Сгустки мазута размером 2-7 см зафиксировали на линии песка, протяженностью около 10 метров.

В то же время визуально загрязнения морской акватории экологи не обнаружили.

Специалисты уже отобрали образцы морской воды для исследований на содержание нефтепродуктов в лаборатории Инспекции и образцы загрязняющего вещества с песком для проведения лабораторных исследований в Украинском научном центре экологии моря.

На днях следы мазута были обнаружены на пляже «Лузановка» в Одессе.

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