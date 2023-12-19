Знаменитому ринку “7 кілометр” виповнилося 34 роки: історія створення та цікаві факти (фото, відео)

Історія одеського промринку “7 кілометр”

Промтоварний ринок розпочинає відлік своєї історії з 19 грудня 1989 року. Саме тоді перші кооператори зі Староконного ринку Одеси були видворені за місто, на 7-й кілометр, де розташовувалися кукурудзяні поля.

Підприємці почали торгувати на ньому рідкісними та дефіцитними товарами, які неможливо було знайти у 90-х роках в Україні: від ексклюзивних джинсів, привезених моряками з-за кордону, до товарів широкого вжитку. Тоді ще промринок називали “поштовхом”, бо це було місце, де завжди товчуться люди.

Підприємці тих років розповідають, що вони починали торгувати на картонках та газетках. Приїжджав хтось раніше і займав місце обов’язково (клали газету чи картонку-це означало, що місце зайняте) або давали трохи грошей людям без певного місця проживання, щоб вони раніше зайняли “хороше” місце. За це платили близько 5 рублів.

Розміщували товар на газетках чи маленьких тачках. Товар переважно перекуповували у моряків, вони привозили тканину, туфлі “саламандер”, джинси. Пізніше з’явилися заповзятливі хлопці, вони у стару ковдру загортали велику ляльку і намотували на цю конструкцію дорогу люрексну тканину метрів 5 або 6, а продавали як цілий рулон (25-30 метрів).

Також на ринку в 90х-00 дуже активно працювали кишенькові злодії і їх завжди покривала міліція, оскільки була з ними в частці. Наприкінці кожного робочого дня зібралися “щипачі” та ділилися міліцією, щоб останні їх не чіпали, а кишенькові злодії продовжували займатися далі своєю діяльністю.

Ще була така тема: підкидали гаманець і попереду людині, що проходить, говорили: “У вас гаманець випав”, він відповідав, що це не його, але йому говорили “Ні, точно бачив, що випав у вас з кишені”. І починали “всучували” йому цей гаманець. Коли людина брав у руки його, то з’являвся “господар” гаманця і говорив, що в ньому не вистачає грошей у ньому і починали “шурхотіти” по кишенях у того, хто підняв його і забирали всі гроші у цього бідного перехожого.

Також є на промринку сумні історії. Одну з них розповідають “старожили” 7 км: на початку 2000-х одна дівчина, яка працювала на контейнерах, віддала оптовому покупцеві разом із товаром касу (близько 30 тисяч доларів). І коли виявила пропажу, не витримала і повісилася у своєму контейнері, бо думала, що ці гроші хтось украв. Наступного дня покупець повернув усі гроші.

Для зручності та безпеки продавців і покупців, ділянка торгівлі була огороджена, потім заасфальтована. Потім було ухвалено рішення про спорудження металевих торгових столів та навісів – так виникла перша торгова площа «7-го кілометра», яка надалі отримала назву «Поле чудес». Пізніше знаменитий ринок став обростати торговельно-складською інфраструктурою.

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Підприємців починали офіційно оформляти, видавали місця та номери.

«7 кілометр» став першим офіційним масштабним промтоварним ринком на теренах СРСР, який отримав офіційний статус. Вже після розпаду СРСР, з його досвіду утворювалися інші ринки, такі, наприклад, як «Черкізовський» у Москві чи «Барабашова» у Харкові.

Сьогодні це величезний комплекс, що розкинувся на сотні з гаком гектарів – з власною автостанцією та вісьмома паркінгами, відділенням поліції, пожежною частиною, банком, підстанцією швидкої допомоги та трьома медпунктами, поштою, десятками ресторанів та кафе, де подають страви найрізноманітніших світових кухонь. Тут можна зустріти уродженців усіх континентів Землі, окрім Антарктиди, почути десятки мов та прислівників, купити найекзотичніші товари.

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Цікаві факти про промринок

ТОВ «Промтоварний ринок» «7-ий кілометр» — найбільший у Європі та Україні. Забудована територія становить 75 гектарів і ще понад 40 га наразі освоюються.

Адміністрація ТОВ «Промтоварний ринок» – понад 1100 осіб (близько 400 – працівники охорони).

Щорічно підприємство перераховує понад 120 мільйонів гривень податків та зборів до бюджетів усіх рівнів.

На дахах контейнерного комплексу Промтоварного ринку розміщено найбільшу рекламу у світі. На створення гігантського напису «7 км» було витрачено 13 тонн фарби, а загальна площа – близько 73 тисяч квадратних метрів. Розмір букв — 135 метрів, довжина напису — 405 метрів завдовжки і 108 метрів завширшки. Завдяки цьому напис «7 км» видно з космосу. За допомогою всесвітньо відомого картографічного сервісу Google Earth її можна розглянути з висоти більш ніж 40 км. А з літаків, що пролітають над територією України, напис видно дуже виразно. Космічний знімок одеського Промтоварного ринку зробив супутник 23 серпня 2013 року. Після чого його було отримано корпорацією Google для обробки та програмування для внесення на «Віртуальний глобус». Також нове зображення з’явилося і на картах ВІКІмепія.

Для зручності в навігації для відвідувачів ринку вулиці контейнерних торгових комплексів розфарбовані в різні кольори.

На ринку працюють представники близько 30 національностей.

Як повідомляло “Одеське життя”, за “7-й кілометр” довго йшла війна двох груп впливу. З одного боку, Віктор Добрянський і колишній співвласник ринку Денис Волошин. З іншого — нинішні власники, що контролюють ринок, Віктор Мельничук і кіпрська компанія “KITTEP LIMITED”, яку пов’язують зі скандальними бізнесменами Іваном Аврамовим та Юрієм Іванющенком. Згодом Віктора Добрянського знайшли мертвим на Трасі здоров’я.