Скільки коштує годинник одеського чиновника, який замалювали на фото

Фото опублікував на своїй сторінці Facebook голова Приморської районної адміністрації міста Одеси Марат Корольов. У кадрі він своєму колезі – Олегу Совіку навіщось замалював його годинник.

Цей невмілий “фотошоп” одразу ж помітили та припустили, що чиновнику є що приховувати.

Люди обурилися, що чиновники нагадали їм про своє розкішне життя на тлі голосування за підвищення зарплати меру Геннадію Труханову та надання йому права преміювати своїх заступників.

Але, як з’ясували журналісти, особливого приводу ховати годинник чиновника не було – їхня вартість 25 тисяч гривень.

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Що відомо про Олега Совіка

2015 року обраний депутатом Одеської міськради VII скликання. Член промерської фракції “Довіряй справам”. У лютому 2024 року очолив КП “Міськзелентрест”, яке відповідає за зелені зони міста.

Згідно з декларацією за 2024 рік, Совик володіє трьома земельними ділянками площею 1348 м.кв., а також житловим будинком на 377 квадратів та трьома нежитловими приміщеннями, два з яких магазини.

У його автопарку – AUDI Q8 2019 року випуску та Porsche Macan R4 2018 року. Обидва транспортні засоби зареєстровані на дружину чиновника.

Серед грошових активів зазначено 46 тисяч доларів готівки та ще 1 млн 280 тисяч гривень, які належать дружині. При цьому на рахунках у банках у Совика зазначено лише 119 грн, а його дружина — 102 тисячі 888 грн.