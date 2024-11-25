Новини Одеси та Одеської області

Одеська лікарня отримала сучасне обладнання для лікування

Одеська лікарня отримала сучасне обладнання для лікування

Одеський регіональний протипухлинний центр отримав сучасне обладнання для лікування онкологічних захворювань — лінійний прискорювач Elekta Harmony. Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА.

Лінійний прискорювач було придбано в межах ініціативи Міністерства охорони здоров’я України щодо підтримки онкоцентрів. Обладнання дозволить значно підвищити рівень лікування пацієнтів як з Одещини, так і з сусідніх регіонів, включно з вимушено переміщеними особами.

обладнання

Нове обладнання забезпечує точність та ефективність у сфері радіотерапії. Завдяки інноваційному підходу, апарат мінімізує вплив на здорові тканини, що дозволить значно покращити результати лікування. Процес монтажу апарата вже розпочався, і найближчим часом він буде готовий до використання.

Elekta Harmony відкриває нові можливості для онкоцентру, що забезпечує якісну онкологічну допомогу та відповідає сучасним стандартам лікування.

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