Одеська лікарня отримала сучасне обладнання для лікування

Лінійний прискорювач було придбано в межах ініціативи Міністерства охорони здоров’я України щодо підтримки онкоцентрів. Обладнання дозволить значно підвищити рівень лікування пацієнтів як з Одещини, так і з сусідніх регіонів, включно з вимушено переміщеними особами.

Нове обладнання забезпечує точність та ефективність у сфері радіотерапії. Завдяки інноваційному підходу, апарат мінімізує вплив на здорові тканини, що дозволить значно покращити результати лікування. Процес монтажу апарата вже розпочався, і найближчим часом він буде готовий до використання.

Elekta Harmony відкриває нові можливості для онкоцентру, що забезпечує якісну онкологічну допомогу та відповідає сучасним стандартам лікування.

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