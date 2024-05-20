Сильні магнітні бурі продовжують виснажувати Землю: прогноз на 20 травня

Як інформують вчені Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, у понеділок, 20 травня 2024 року, магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані, а це означає, що метеозалежним людям і носіям хронічних захворювань слід уважніше поставитися до свого здоров’я і завжди тримати під рукою необхідні медикаменти від головного болю та підвищеного тиску.

Фахівці зазначають: ці магнітні бурі стали найсильнішими за останні 20 років. Через серію сонячних спалахів, що стали причиною потужних геомагнітних штормів, в Україні навіть спостерігалося полярне сяйво.

Як впливають на нас магнітні бурі

У період магнітних бур деякі люди можуть відчувати сильний головний біль або навіть мігрені. Також можливі інші симптоми, такі як:

зменшення концентрації;

проблеми зі сном;

загальна слабкість, сонливість;

запаморочення;

тривожність або дратівливість.

Як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить лише від індивідуальних особливостей особистості. І не варто забувати, що багато людей переносять ці дні без серйозних наслідків для здоров’я.

Як захиститися від магнітних бур