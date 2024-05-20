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Сильні магнітні бурі продовжують виснажувати Землю: прогноз на 20 травня

Сильні магнітні бурі продовжують виснажувати Землю: прогноз на 20 травня

У травні цього року Землю продовжують накривати потужні магнітні бурі: розпочавшись 10 травня, вони продовжаться до 21 травня, прогнозують фахівці з космічної погоди. А сьогодні геомагнітний шторм може посилитись.

Як інформують вчені Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, у понеділок, 20 травня 2024 року, магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані, а це означає, що метеозалежним людям і носіям хронічних захворювань слід уважніше поставитися до свого здоров’я і завжди тримати під рукою необхідні медикаменти від головного болю та підвищеного тиску.

Фахівці зазначають: ці магнітні бурі стали найсильнішими за останні 20 років. Через серію сонячних спалахів, що стали причиною потужних геомагнітних штормів, в Україні навіть спостерігалося полярне сяйво.

Як впливають на нас магнітні бурі

У період магнітних бур деякі люди можуть відчувати сильний головний біль або навіть мігрені. Також можливі інші симптоми, такі як:

  • зменшення концентрації;
  • проблеми зі сном;
  • загальна слабкість, сонливість;
  • запаморочення;
  • тривожність або дратівливість.

Як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить лише від індивідуальних особливостей особистості. І не варто забувати, що багато людей переносять ці дні без серйозних наслідків для здоров’я.

Як захиститися від магнітних бур

  1. Хоча на якийсь час відмовтеся від солодкого, алкогольних, енергетичних напоїв та кави. Бажано пити зелений чи трав’яний чай.
  2. Дотримуйтесь режиму сну. Тобто слід лягати спати в один і той же час щодня. Сон повинен тривати не менше ніж 7-8 годин. А перед тим, як лягти спати, рекомендується розвантажити голову від негативних думок.
  3. Приймайте перед сном контрастний душ.
  4. Більше гуляйте на свіжому повітрі та бажано в місцях, де багато дерев та рослин.
  5. Регулярно провітрюйте приміщення.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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