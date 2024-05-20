Сильні магнітні бурі продовжують виснажувати Землю: прогноз на 20 травня

У травні цього року Землю продовжують накривати потужні магнітні бурі: розпочавшись 10 травня, вони продовжаться до 21 травня, прогнозують фахівці з космічної погоди. А сьогодні геомагнітний шторм може посилитись.
Як інформують вчені Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, у понеділок, 20 травня 2024 року, магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані, а це означає, що метеозалежним людям і носіям хронічних захворювань слід уважніше поставитися до свого здоров’я і завжди тримати під рукою необхідні медикаменти від головного болю та підвищеного тиску.
Фахівці зазначають: ці магнітні бурі стали найсильнішими за останні 20 років. Через серію сонячних спалахів, що стали причиною потужних геомагнітних штормів, в Україні навіть спостерігалося полярне сяйво.
Як впливають на нас магнітні бурі
У період магнітних бур деякі люди можуть відчувати сильний головний біль або навіть мігрені. Також можливі інші симптоми, такі як:
- зменшення концентрації;
- проблеми зі сном;
- загальна слабкість, сонливість;
- запаморочення;
- тривожність або дратівливість.
Як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить лише від індивідуальних особливостей особистості. І не варто забувати, що багато людей переносять ці дні без серйозних наслідків для здоров’я.
Як захиститися від магнітних бур
- Хоча на якийсь час відмовтеся від солодкого, алкогольних, енергетичних напоїв та кави. Бажано пити зелений чи трав’яний чай.
- Дотримуйтесь режиму сну. Тобто слід лягати спати в один і той же час щодня. Сон повинен тривати не менше ніж 7-8 годин. А перед тим, як лягти спати, рекомендується розвантажити голову від негативних думок.
- Приймайте перед сном контрастний душ.
- Більше гуляйте на свіжому повітрі та бажано в місцях, де багато дерев та рослин.
- Регулярно провітрюйте приміщення.