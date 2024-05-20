Сильные магнитные бури продолжают истощать Землю: прогноз на 20 мая

Как информируют ученые Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в понедельник, 20 мая 2024 года, магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии, а это значит, что метеозависимым людям и носителям хронических заболеваний следует более внимательно отнестись к своему здоровью и всегда держать под рукой необходимые медикаменты от головной боли и повышенного давления.

Специалисты отмечают: эти магнитные бури стали самыми сильными за последние 20 лет. Из-за серии солнечных вспышек, ставших причиной мощных геомагнитных штормов, в Украине даже наблюдалось полярное сияние.

Как влияют на нас магнитные бури

В период магнитных бурь некоторые люди могут испытывать сильную головную боль или даже мигрени. Также возможны и другие симптомы, такие как:

уменьшение концентрации;

проблемы со сном;

общая слабость, сонливость;

головокружение;

тревожность или раздражительность.

Как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности. И не стоит забывать, что многие люди переносят эти дни без каких-либо серьезных последствий для здоровья.

Как защититься от магнитных бурь