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Сильные магнитные бури продолжают истощать Землю: прогноз на 20 мая

Сильные магнитные бури продолжают истощать Землю: прогноз на 20 мая

В мае этого года Землю продолжают накрывать мощные магнитные бури: начавшись 10 мая, они продлятся вплоть до 21 мая, прогнозируют специалисты по космической погоде. А сегодня геомагнитный шторм может усилиться.

Как информируют ученые Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в понедельник, 20 мая 2024 года, магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии, а это значит, что метеозависимым людям и носителям хронических заболеваний следует более внимательно отнестись к своему здоровью и всегда держать под рукой необходимые медикаменты от головной боли и повышенного давления.

Специалисты отмечают: эти магнитные бури стали самыми сильными за последние 20 лет. Из-за серии солнечных вспышек, ставших причиной мощных геомагнитных штормов, в Украине даже наблюдалось полярное сияние.

Как влияют на нас магнитные бури

В период магнитных бурь некоторые люди могут испытывать сильную головную боль или даже мигрени. Также возможны и другие симптомы, такие как:

  • уменьшение концентрации;
  • проблемы со сном;
  • общая слабость, сонливость;
  • головокружение;
  • тревожность или раздражительность.

Как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности. И не стоит забывать, что многие люди переносят эти дни без каких-либо серьезных последствий для здоровья.

Как защититься от магнитных бурь

  1. Хотя бы на время откажитесь от сладких, алкогольных, энергетических напитков и кофе. Желательно пить зеленый или травяной чай.
  2. Соблюдайте режим сна. То есть следует ложиться спать в одно и то же время каждый день. Сон должен длиться не менее 7-8 часов. А перед тем как лечь спать, рекомендуется разгрузить голову от негативных мыслей.
  3. Принимайте перед сном контрастный душ.
  4. Больше гуляйте на свежем воздухе и желательно в местах, где много деревьев и растений.
  5. Регулярно проветривайте помещение.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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