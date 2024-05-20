Сильные магнитные бури продолжают истощать Землю: прогноз на 20 мая

В мае этого года Землю продолжают накрывать мощные магнитные бури: начавшись 10 мая, они продлятся вплоть до 21 мая, прогнозируют специалисты по космической погоде. А сегодня геомагнитный шторм может усилиться.
Как информируют ученые Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в понедельник, 20 мая 2024 года, магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии, а это значит, что метеозависимым людям и носителям хронических заболеваний следует более внимательно отнестись к своему здоровью и всегда держать под рукой необходимые медикаменты от головной боли и повышенного давления.
Специалисты отмечают: эти магнитные бури стали самыми сильными за последние 20 лет. Из-за серии солнечных вспышек, ставших причиной мощных геомагнитных штормов, в Украине даже наблюдалось полярное сияние.
Как влияют на нас магнитные бури
В период магнитных бурь некоторые люди могут испытывать сильную головную боль или даже мигрени. Также возможны и другие симптомы, такие как:
- уменьшение концентрации;
- проблемы со сном;
- общая слабость, сонливость;
- головокружение;
- тревожность или раздражительность.
Как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности. И не стоит забывать, что многие люди переносят эти дни без каких-либо серьезных последствий для здоровья.
Как защититься от магнитных бурь
- Хотя бы на время откажитесь от сладких, алкогольных, энергетических напитков и кофе. Желательно пить зеленый или травяной чай.
- Соблюдайте режим сна. То есть следует ложиться спать в одно и то же время каждый день. Сон должен длиться не менее 7-8 часов. А перед тем как лечь спать, рекомендуется разгрузить голову от негативных мыслей.
- Принимайте перед сном контрастный душ.
- Больше гуляйте на свежем воздухе и желательно в местах, где много деревьев и растений.
- Регулярно проветривайте помещение.