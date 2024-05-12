Що відзначають православні 12 травня: Антипасха та Поминальні дні

Антипасха відзначається у наступну неділю після Великодня, тобто на 8-й день. Історично Антипасха виникла в часи Ісуса Христа та пов’язана з його другою появою перед апостолами після розп’яття. Оскільки апостол Фома не був присутній при явленні у день воскресіння, він засумнівався у можливості такого дива та вимагав підтвердження, яке і сталося саме цього дня. Тому інша назва свята – Фомина неділя. Слово ж «Антипасха» має грецьке коріння та вживається у значенні «замість Пасхи, друга Пасха, доповнення до Пасхи». Воно символізує оновлення Великоднього свята.

На наступний тиждень після Великодня люди згадують покійних рідних. Так, в Україні починаються Поминальні дні. Вони заплановані з 12 по 15 травня, адже у різних регіонах дати можуть відрізнятися.

Проводи цього року відзначають у понеділок — 13 травня. Радониця завжди припадає на дев’ятий день після Великодня — в 2024 році це 14 травня.

Але більшість українців приходять на могили близьких у наступну неділю після Великодня, бо це вихідний.

Народні традиції цього дня

Цього дня добре піти на службу до церкви. Часто після служби віряни йдуть на цвинтар, щоб пом’янути померлих, помолитися за їхній упокій, тому цей день також називають Проводи. Із собою беруть паски та крашанки, солодощі й роздають їх там як милостиню. Це насправді не церковна традиція, але вона закріпилася в багатьох регіонах України. Згідно з церковними канонами день поминання померлих – це Радониця, яка цього року буде у вівторок, 14 травня.

Антипасха – це також перший день після Великого посту, коли може звершуватися таїнство вінчання, тож від цього дня за старих часів розпочинався сезон весіль і сватань, а саме свято має назву Червона гірка. Навіть склалося прислів’я: “Хто на Красну гірку одружиться, той довіку не розлучиться”.

Також у народі цього дня заведено накривати святковий стіл, а на обід запрошують родичів, це вважається доброю прикметою.

Що не можна робити 12 травня

На Антипасху не можна лаятися і скандалити. Традиційно цього дня відкладають важку роботу, і, за можливості, не займаються рукоділлям і прибиранням. Не можна у Фомину неділю відмовляти в допомозі тим, хто її потребує – будь-яка добра справа буде винагороджена згори, а відмова може накликати низку невдач.

На цвинтарі не слід залишати на могилах їжу, і, тим паче, алкоголь – усе, що принесли, потрібно роздати іншим. Також священики закликають не нести на цвинтар штучні квіти – візьміть живі.

Народні прикмети не радять у Фомину неділю надовго залишатися на самоті – удача відвернеться.

12 травня – іменини сьогодні

День ангела за новим календарем сьогодні святкують Герман та Епіфаній.

Іменинниками за старим календарем є Арсеній, Артем, Богдан та Василь.