Что отмечают православные 12 мая: Антипасха и Поминальные дни

Антипасха отмечается в следующее воскресенье после Пасхи, то есть на 8-й день. Исторически Антипасха возникла во времена Иисуса Христа и связана с его вторым появлением перед апостолами после распятия.

Поскольку апостол Фома не присутствовал при явлении в день воскресения, он усомнился в возможности такого чуда и требовал подтверждения, которое произошло именно в этот день. Поэтому другое название праздника – Фомина воскресенье.

Слово «Антипасха» имеет греческие корни и употребляется в значении «вместо Пасхи, друга Пасха, дополнение к Пасхе». Он символизирует обновление Пасхального праздника.

На следующую неделю после Пасхи люди вспоминают усопших родных. Да, в Украине начинаются Поминальные дни. Они запланированы с 12 по 15 мая, ведь в разных регионах даты могут отличаться.

Проводы в этом году отмечают в понедельник — 13 мая. Радоница всегда приходится на девятый день после Пасхи – в 2024 году это 14 мая.

Но большинство украинцев приходят на могилы близких в следующее воскресенье после Пасхи, потому что это выходной.

Народные традиции этого дня

В этот день хорошо пойти на службу в церковь. Часто после службы верующие идут на кладбище, чтобы помянуть умерших, помолиться за их покой, поэтому этот день также называют Проводы. С собой берут куличи и пасхальные яйца, сладости и раздают их там как милостыню. Это действительно не церковная традиция, но она закрепилась во многих регионах Украины. Согласно церковным канонам, день поминовения умерших — это Радоница, которая в этом году будет во вторник, 14 мая.

Антипасха — это также первый день после Великого поста, когда может совершаться таинство венчания, поэтому с этого дня в старину начинался сезон свадеб и сватов, а именно праздник называется Красная горка. Даже сложилась пословица: «Кто на Красную горку женится, тот вовек не разведется».

Также в народе в этот день принято накрывать праздничный стол, а к обеду приглашают родственников, это считается хорошей приметой.

Что нельзя делать 12 мая

На Антипасхе нельзя ругаться и скандалить. Традиционно в этот день откладывают тяжелую работу и, по возможности, не занимаются рукоделием и уборкой. Нельзя у Фомина воскресенье отказывать в помощи нуждающимся — любое доброе дело будет вознаграждено сверху, а отказ может навлечь ряд неудач.

На кладбище не следует оставлять на могилах еду, и, тем более, алкоголь – все, что принесли, нужно раздать другим. Также священники призывают не нести на кладбище искусственные цветы – возьмите живые.

Народные приметы не советуют у Фомина воскресенье надолго оставаться в одиночестве – удача отвернется.

12 мая — именины сегодня

День ангела по новому календарю сегодня празднуют Герман и Эпифаний.

Именинниками по старому календарю являются Арсений, Артем, Богдан и Василий.