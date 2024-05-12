Новини Одеси та Одеської області

Чи триватиме 12 травня потужна магнітна буря?

Чи триватиме 12 травня потужна магнітна буря?

Як і пророкували фахівці з космічної погоди, днями нашу планету накрила потужна магнітна буря. Її пік припав на 10-11 травня. Наслідки цієї бурі можуть відчуватися і в наступні дні, попереджають вчені Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

А фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують на сьогоднішній день, 12 травня 2024 року, окремі збурені періоди.

Як очікується, період підвищеної сонячної активності може тривати аж до 17 травня.

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди та вагітні жінки.

У дні магнітних бур можуть спостерігатися головний біль та запаморочення, нудота, порушення сну, стрибки тиску та пульсу, біль у м’язах, суглобах, загальна слабкість, підвищення тривожності.

Як пережити магнітну бурю

  • Під час магнітних бур їжте менше гострої, жирної, смаженої їжі;
  • Обмежте вживання алкоголю, кави та енергетиків;
  • Чаще їжте зелень, овочі, фрукти та рибу;
  • Намагайтеся менше нервувати, не беріть участь у конфліктах;
  • Більше часу проводьте на відкритому повітрі та провітрюйте кімнату;
  • Лягайте спати в один і той же час, а перед сном по можливості відмовтеся від перегляду телевізора та гаджетів.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk