Чи триватиме 12 травня потужна магнітна буря?

А фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують на сьогоднішній день, 12 травня 2024 року, окремі збурені періоди.

Як очікується, період підвищеної сонячної активності може тривати аж до 17 травня.

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди та вагітні жінки.

У дні магнітних бур можуть спостерігатися головний біль та запаморочення, нудота, порушення сну, стрибки тиску та пульсу, біль у м’язах, суглобах, загальна слабкість, підвищення тривожності.

Як пережити магнітну бурю