Чи триватиме 12 травня потужна магнітна буря?

Як і пророкували фахівці з космічної погоди, днями нашу планету накрила потужна магнітна буря. Її пік припав на 10-11 травня. Наслідки цієї бурі можуть відчуватися і в наступні дні, попереджають вчені Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.
А фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують на сьогоднішній день, 12 травня 2024 року, окремі збурені періоди.
Як очікується, період підвищеної сонячної активності може тривати аж до 17 травня.
Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди та вагітні жінки.
У дні магнітних бур можуть спостерігатися головний біль та запаморочення, нудота, порушення сну, стрибки тиску та пульсу, біль у м’язах, суглобах, загальна слабкість, підвищення тривожності.
Як пережити магнітну бурю
- Під час магнітних бур їжте менше гострої, жирної, смаженої їжі;
- Обмежте вживання алкоголю, кави та енергетиків;
- Чаще їжте зелень, овочі, фрукти та рибу;
- Намагайтеся менше нервувати, не беріть участь у конфліктах;
- Більше часу проводьте на відкритому повітрі та провітрюйте кімнату;
- Лягайте спати в один і той же час, а перед сном по можливості відмовтеся від перегляду телевізора та гаджетів.