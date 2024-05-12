Свята і події 12 травня: День матері, День медичних сестер та інші

День матері

Міжнародний день матері (International Mother’s Day) – це день, присвячений вшануванню матерів та бабусь або жінок, що замінювали їх.

Щороку відзначається у другу неділю травня. Це свято материнства та любові, доброти та сімейних цінностей, свято дітей та батьків.

Це сімейне та суспільне свято, що дає можливість висловити вдячність за щоденну любов, турботу та зусилля матерів. Пронизане теплими почуттями, як теплі лагідні травневі дні, свято усіх мам нагадує нам про найважливішу людину у житті кожного.

Міжнародний день матері бере свій початок у США і вперше відзначався в 1908 році як спосіб визнання внеску матерів у суспільство. З тих пір це свято набуло поширення та популярності по всьому світу, і тепер це всесвітнє свято материнства. Детальніше про історію створення Дня матері читайте у нашій статті.

Традиційно у цей день дарують своїм матерям подарунки, листівки або квіти та, головне, приділяють увагу та час, щоб висловити свою любов і вдячність.

На державному рівні ця подія нагадує про потреби та виклики, з якими стикаються матері, про необхідність соціальної, юридичної та фінансової підтримки материнства, що є запорукою суспільного добробуту та виховання здорових, щасливих і успішних дітей.

В Україні з 1939 року День матері був заборонений радянською владою. Повернулося це травневе свято в нашу країну тільки з настанням незалежності, а на державному рівні його визнали в 1999 році.

Всесвітній день медичних сестер

Також 12 травня Всесвітній день медичних сестер. Цей день нагадує нам про важливість розуміння та підтримки людей, які стикаються з цими хворобами. Символом цього дня є блакитна стрічка. Метою свята є підвищення обізнаності громадськості щодо впливу цих хронічних захворювань на життя людей та необхідності досліджень та підтримки.

Інші свята 12 травня 2024 року

Ще 12 травня відзначають:

Всесвітній день комунікацій . Популярне свято в католицькій церкві в неділю перед П’ятидесятницею. Засноване Папою Павлом VI 1967 року. Цей день має на меті підкреслити важливість спілкування для сприяння порозумінню, діалогу та єдності між окремими людьми та спільнотами. Це дає можливість поміркувати про роль медіа та комунікаційних технологій у формуванні нашого суспільства та сприяти відповідальним та етичним комунікативним практикам.

. Популярне свято в католицькій церкві в неділю перед П’ятидесятницею. Засноване Папою Павлом VI 1967 року. Цей день має на меті підкреслити важливість спілкування для сприяння порозумінню, діалогу та єдності між окремими людьми та спільнотами. Це дає можливість поміркувати про роль медіа та комунікаційних технологій у формуванні нашого суспільства та сприяти відповідальним та етичним комунікативним практикам. День екологічної освіти . Це свято спрямоване на підвищення обізнаності про важливість екологічної освіти та її вплив на наше суспільство та навколишнє середовище.

. Це свято спрямоване на підвищення обізнаності про важливість екологічної освіти та її вплив на наше суспільство та навколишнє середовище. Міжнародний день здоров’я рослин . Це свято присвячене підвищенню обізнаності про важливість здоров’я рослин для продовольчої безпеки, здоров’я людини та навколишнього середовища.

. Це свято присвячене підвищенню обізнаності про важливість здоров’я рослин для продовольчої безпеки, здоров’я людини та навколишнього середовища. Міжнародний день обізнаності про міалгічний енцефаломієліт . Цей день присвячений підвищенню обізнаності про міалгічний енцефаломієліт, складну та виснажливу хворобу, яка вражає мільйони людей у всьому світі. Міалгічний енцефаломієліт, також відомий як синдром хронічної втоми, характеризується постійною втомою, яка не знімається під час відпочинку.

. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про міалгічний енцефаломієліт, складну та виснажливу хворобу, яка вражає мільйони людей у всьому світі. Міалгічний енцефаломієліт, також відомий як синдром хронічної втоми, характеризується постійною втомою, яка не знімається під час відпочинку. Всесвітній день обізнаності про фіброміалгію . Подія призначена підвищенню усвідомленості про фіброміалгію, хронічний стан, який супроводжується поширеним болем у м’язах та суглобах по всьому тілу. Додаткові симптоми включають розлади сну, втрату пам’яті, проблеми з настроєм та хронічну втому.

. Подія призначена підвищенню усвідомленості про фіброміалгію, хронічний стан, який супроводжується поширеним болем у м’язах та суглобах по всьому тілу. Додаткові симптоми включають розлади сну, втрату пам’яті, проблеми з настроєм та хронічну втому. 12 травня Міжнародний день поширення інформації про хронічні імунологічні та неврологічні захворювання. Подія була створена для підвищення обізнаності про фіброміалгію, синдром хронічної втоми та інші хронічні імунологічні та неврологічні захворювання.

Які історичні події стались 12 травня

996 — у Києві освячена Десятинна церква, перша кам’яна в Київській Русі.

1311 — у Франції інквізиція публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрів.

1364 — у Кракові створений Ягеллонський університет.

1497 — Папа Римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу.

1881 — встановлено французький протекторат над Тунісом.

1926 — Руаль Амундсен і Умберто Нобіле виконали політ на дирижаблі над Північним полюсом.

1926 — державний переворот у Польщі, встановлення режиму Юзефа Пілсудського.

1954 — Україна стала постійним членом ЮНЕСКО.

2004 — в англіканській церкві запровадили посаду веб-священика, який опікується приходом, що існує виключно в інтернеті.

2007 — Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі «Євробачення».

Хто народився 12 травня