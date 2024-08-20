Масштабна пожежа під Одесою: екологи підрахували збитки

Як повідомляє в соцмережах Держекоінспекція Південно-Західного округу, вогонь охопив суху рослинність, сміття та чагарники на площі 4,5 га.

«Інспекція провела розрахунок збитків, спричинених неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферу, які становлять майже 10 мільйонів гривень. У повітря потрапило 3207 тонн вуглекислого газу», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, пожежа у дельті Дністра на Одещині знищила понад 5000 га, частина з яких – територія Нижньодністровського національного природного парку. Він став наймасштабнішим у цій місцевості за останні 50 років.

Нагадаємо, рятувальникам врешті-решт вдалося ліквідувати масштабну пожежу, яка майже тиждень вирувала на угіддях Нижньодністровського національного природного парку між Маяками та Яськами. А ось поля фільтрації продовжують горіти.