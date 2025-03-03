За інформацією міськради, оновлення світлофорних об’єктів вже завершено на восьми ключових перехрестях:
- вул. Італійська – вул. Святослава Караванського,
- вул. Італійська – вул. Ніни Строкатої,
- вул. 7-ма Пересипська – Миколаївська дорога,
- вул. Святослава Ріхтера – Овідіопольська дорога,
- вул. Василя Стуса, 1А (Малиновський районний суд),
- Миколаївська дорога – Князя Володимира Великого – Південна дорога,
- просп. Небесної Сотні, 14,
- вул. Чорноморського козацтва – пров. Павла Кравцова.
У міськраді зазначають, що встановлення безперебійних блоків живлення дозволить уникати збоїв у роботі світлофорів під час можливих аварійних вимкнень електроенергії. Роботи з модернізації тривають, і у майбутньому планується розширити перелік оновлених об’єктів.
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