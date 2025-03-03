По информации горсовета, обновление светофорных объектов уже завершено на восьми ключевых перекрестках:
- ул. Итальянская — ул. Святослава Караванского,
- ул. Итальянская — ул. Нины Строкатой,
- ул. 7-я Пересыпская — Николаевская дорога,
- ул. Святослава Рихтера — Овидиопольская дорога,
- Василия Стуса, 1А (Малиновский районный суд),
- Николаевская дорога — Князя Владимира Великого — Южная дорога,
- просп. Небесной Сотни, 14,
- ул. Черноморского казачества — переулок Павла Кравцова.
В горсовете отмечают, что установка бесперебойных блоков питания позволит избегать сбоев в работе светофоров во время возможных аварийных отключений электроэнергии. Работы по модернизации продолжаются, и в будущем планируется расширить перечень обновленных объектов.
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