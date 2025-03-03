світлофор
Шукаємо менеджера з продажу реклами

По информации горсовета, обновление светофорных объектов уже завершено на восьми ключевых перекрестках:

  • ул. Итальянская — ул. Святослава Караванского,
  • ул. Итальянская — ул. Нины Строкатой,
  • ул. 7-я Пересыпская — Николаевская дорога,
  • ул. Святослава Рихтера — Овидиопольская дорога,
  • Василия Стуса, 1А (Малиновский районный суд),
  • Николаевская дорога — Князя Владимира Великого — Южная дорога,
  • просп. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Черноморского казачества — переулок Павла Кравцова.

В горсовете отмечают, что установка бесперебойных блоков питания позволит избегать сбоев в работе светофоров во время возможных аварийных отключений электроэнергии. Работы по модернизации продолжаются, и в будущем планируется расширить перечень обновленных объектов.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме