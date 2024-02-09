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Російські дрони атакували Одесу ввечері 9 лютого: у місті вибухи та стрілянина (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Російські дрони атакували Одесу ввечері 9 лютого: у місті вибухи та стрілянина (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Захисники одеського неба зустріли “Шехеди” зі смертельним “привітом” від братів-росіян у всеозброєнні. Зенітні ракети, гармати самохідних “Гепардів” та мобільні групи з прожекторами та кулеметами на пікапах – всі сили спрямовані на те, щоб безпілотники-камікадзе не долетіли до нашого мирного міста.

9 лютого 2024 атака почалася раніше, ніж зазвичай. Як правило, ворог намагається завдати удару в районі опівночі, але сьогодні сигнал тривоги пролунав набагато раніше – о 21:30. Невдовзі почулося характерне дзижчання дронів у небі, яке прорізали промені прожекторів наших зенітників. До “мопедів”, як прозвали ці безпілотники одесити за характерний звук мотора, спрямувалися трасуючи зенітні снаряди і кулі, що світилися в небі. ,

Через годину моніторингові канали повідомили, що першу хвилю атаки вдалося знищити. Але очікується ще й друга. Тому одеситів просять залишатися в укриттях та в інших безпечних місцях до сигналу відбою тривоги.

Інформації про ворожі попадання або місця падіння уламків, як і про постраждалих станом на 22:50 9 лютого не надходило.

ОНОВЛЕНО 23:25

В Одеській ОВА повідомили, що нині відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої дронової атаки по Одесі. 44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя. Нині він отримує всю необхідну медичну допомогу в лікарні.

Також одеситам нагадують, що небезпека триває і тому треба лишатися в укриттях.

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“Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією та повідомляти читачам перевірену та безпечну для Сил оборони інформацію про обстріл Одеси.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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