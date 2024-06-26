Ще один Герой «на щиті»: на Донбасі загинув солдат із Любашівки

Гіркою звісткою поділилися на сторінці Любашівської громади у Facebook.

Як повідомляється, солдат 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 6-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону однієї з військових частин ЗСУ Дмитро Хлібодаров загинув 21 червня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Євгенівка Покровського района Донецкой области.

У день похорону військовослужбовців, які віддали життя за Україну, у Любашівській селищній територіальній громаді буде оголошено День жалоби.

Але дату похорону з міркувань безпеки у громаді не уточнили.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що у важких боях за незалежність України загинули жителі Одеської області Дмитро Горяйнов із Болградського району та Костянтин Ігнатенко із Татарбунар.