Ще один Герой «на щиті»: на Донбасі загинув солдат із Любашівки

Ще один Герой «на щиті»: на Донбасі загинув солдат із Любашівки

На Одещині знову тяжка та болісна втрата: захищаючи Україну від російських окупантів, загинув мешканець селища Любашівка Дмитро Хлібодаров. У квітні цього року Герою виповнилося 38 років…

Гіркою звісткою поділилися на сторінці Любашівської громади у Facebook.

Як повідомляється, солдат 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 6-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону однієї з військових частин ЗСУ Дмитро Хлібодаров загинув 21 червня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Євгенівка Покровського района Донецкой области.

У день похорону військовослужбовців, які віддали життя за Україну, у Любашівській селищній територіальній громаді буде оголошено День жалоби.

Але дату похорону з міркувань безпеки у громаді не уточнили.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що у важких боях за незалежність України загинули жителі Одеської області Дмитро Горяйнов із Болградського району та Костянтин Ігнатенко із Татарбунар.

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