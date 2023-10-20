Шахраї зламали аккаунт одеського депутата і вимагають викуп (відео)

Депутат Одеської міської ради Ольга Квасніцька стала жертвою здирників — ті зламали її особистий facebook-аккаунт, і тепер вимагають за його повернення чималої суми грошей, розміщуючи в ньому фото дівчат у купальниках.

Про це повідомила сама Ольга Квасніцька.

Моя сторінка приватна у Facebook зламана та зламана вона була ще у червні. Досі ми не можемо врегулювати цю проблему, адже адміністрація Facebook не відповідає. Але ми вийшли на тих, хто це зробив. Вони вимагають грошей, грошей багато хочуть і тому, що я відмовилася їм платити, вони виставляють зараз оголені фото, – розповіла депутат. Я не знаю, чи вдасться мені повернути цю сторінку, тому не звертайте на це уваги та блокуйте її, – каже Ольга Квасніцька.

Раніше “Одеське життя” писало, що депутат Ольга Квасніцька ініціює проект створення парку-меморіалу “Воскресенський” на території колишнього санаторію “Червоні зорі” на вулиці Бернадацці.

Нагадаємо, у квітні 2020 року, коли через карантин навчання школярів перемістилося в інтернет, в одній зі шкіл Одеси невідомий підключився до відеозаняття, після чого на екрані почалася трансляція відео порнографічного змісту за участю дітей. Школа звернулася за допомогою до поліції.

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