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Новости Одессы и Одесской области

Недетское онлайн-обучение: на уроке у одесских школьников включилось порновидео

Недетское онлайн-обучение: на уроке у одесских школьников включилось порновидео

Карантин переместил занятия в интернет. Большинство преподавателей проводят занятия в ZOOM.

Однако, как оказалось, этот ресурс недостаточно защищен от хакеров.

Так, в одной из одесских школ произошел вопиющий случай. Неизвестный подключился к видеозанятию, после чего на экране появилось видео порнографического характера.

Причем, как утверждают родители в соцсетях, там были кадры с участием детей.

В горуправлении образования уже в курсе происшедшего.

Директор ведомства Елена Буйневич пообещала, что с инцидентом разберутся. К делу уже подключили следователей.

“Школа обратилась за помощью в полицию, – сообщила она в Facebook. – Будет установлено, как посторонние получили доступ к видеоконференции.

Елена Буйневич отметила, что правоохранители проверят, как произошел взлом. Не исключается, что пароль злоумышленникам мог передать кто-то из детей, так как, по словам чиновника, такое уже случалось в других городах.

Фото: Днепр Оперативный

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