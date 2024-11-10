Серцеві напади та магнітні бурі: перевірте рівень небезпеки на сьогодні, 10 листопада

Такий прогноз вчених Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

У той же час фахівці попереджають: цього місяця очікується серія магнітних бур, які можуть спричинити погіршення самопочуття у метеозалежних людей та власників хронічних захворювань. І найближчого шторму слід очікувати вже 11-13 листопада – ця магнітна буря обіцяє бути середньої сили. А ось одноденна магнітна буря 15 листопада може виявитися набагато сильнішою.

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Крім того, варто зазначити, що до магнітних бурях особливо чутливі люди похилого віку, вагітні жінки і ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Основним рецептом захисту від магнітних бур є здоровий сон і відпочинок.

Крім того, слід знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави та алкоголю. Потрібно пити багато води або трав’яного чаю. Також бажано включити в свій раціон продукти, що розріджують кров, імбир, цибулю, часник, буряк, оливки, гіркий шоколад.

У період магнітних бур можна пропитати заспокійливі трав’яні настоянки або додати в чай. Пустирник, валеріана, шавлія та деякі інші трави можуть допомогти вам легше пережити магнітні коливання.