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Серцеві напади та магнітні бурі: перевірте рівень небезпеки на сьогодні, 10 листопада

Серцеві напади та магнітні бурі: перевірте рівень небезпеки на сьогодні, 10 листопада

Сьогодні, в неділю, 10 листопада 2024 року, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

Такий прогноз вчених Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

У той же час фахівці попереджають: цього місяця очікується серія магнітних бур, які можуть спричинити погіршення самопочуття у метеозалежних людей та власників хронічних захворювань. І найближчого шторму слід очікувати вже 11-13 листопада – ця магнітна буря обіцяє бути середньої сили. А ось одноденна магнітна буря 15 листопада може виявитися набагато сильнішою.

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Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Крім того, варто зазначити, що до магнітних бурях особливо чутливі люди похилого віку, вагітні жінки і ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

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Основним рецептом захисту від магнітних бур є здоровий сон і відпочинок.

Крім того, слід знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави та алкоголю. Потрібно пити багато води або трав’яного чаю. Також бажано включити в свій раціон продукти, що розріджують кров, імбир, цибулю, часник, буряк, оливки, гіркий шоколад.

У період магнітних бур можна пропитати заспокійливі трав’яні настоянки або додати в чай. Пустирник, валеріана, шавлія та деякі інші трави можуть допомогти вам легше пережити магнітні коливання.

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