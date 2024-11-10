Сердечные приступы и магнитные бури: проверьте уровень опасности на сегодняшний день, 10 ноября

Такой прогноз ученых Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

В то же время специалисты предупреждают: в этом месяце ожидается серия магнитных бурь, которые могут повлечь за собой ухудшение самочувствия у метеозависимых людей и обладателей хронических заболеваний. И ближайший шторм ожидается уже 11-13 ноября – эта магнитная буря обещает быть средней силы. А вот однодневная магнитная буря 15 может оказаться намного сильнее.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные женщины и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

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Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых.

Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты, имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.