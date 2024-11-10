Новости Одессы и Одесской области

Сердечные приступы и магнитные бури: проверьте уровень опасности на сегодняшний день, 10 ноября

Сердечные приступы и магнитные бури: проверьте уровень опасности на сегодняшний день, 10 ноября

Сегодня, в воскресенье, 10 ноября 2024 года, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

Такой прогноз ученых Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

В то же время специалисты предупреждают: в этом месяце ожидается серия магнитных бурь, которые могут повлечь за собой ухудшение самочувствия у метеозависимых людей и обладателей хронических заболеваний. И ближайший шторм ожидается уже 11-13 ноября – эта магнитная буря обещает быть средней силы. А вот однодневная магнитная буря 15 может оказаться намного сильнее.

Выбор редакции: Погода в Одессе: ожидать ли дождь 10 ноября

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные женщины и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Читайте также: Сердечная недостаточность: как ее распознать и можно ли предупредить заранее

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых.

Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты, имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua