Погода в Одесі: чи очікується дощ 10 листопада

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 10 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається хмарна погода. Вдень на півдні області можливий невеликий дощ, повітря прогріється до 9-12°С.
Прогноз погоди в Одесі на 10 листопада
В Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Можливий короткочасний дощ.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6°С, вдень 9-11°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 10 листопада
По Одеській області на неділю прогнозують мінливу хмарність. Подекуди короткочасний дощ.
Вітер північно-східний, вночі 12-14 м/с, вдень 6-11 м/с.
Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 7-12°С вище за нуль.
На автошляхах області видимість добра.
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