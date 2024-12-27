Санта-Клаус побував в Україні – пролетів над морем поблизу Одеси

24 грудня, напередодні Різдва, Санта вилетів із Північного полюса, щоб розвезти подарунки по всьому світу, повідомляє Об’єднане командування повітряно-космічної оборони північноамериканського континенту (НОРАД), яке за традицією відстежує його пересування. На сайті можна в режимі реального часу спостерігати за переміщеннями Санти.

Санта-Клаус покинув Північний полюс об 11:00. Він пересувається на своїх чарівних санях, запряжених дев’ятьма оленями, на чолі яких знаменитий червононосий олень Рудольф.

Цього року він побував над окупованою територією Донбасу, пролетівши над Донецьком. Далі Санта попрямував у бік Молдови та інших країн східної Європи.

Трекер польотів FlightRadar24 зафіксував «порушення» повітряного простору України 24 грудня приблизно о 2:30 за київським часом.

Зазначимо, що Об’єднане командування ППО США і Канади «стежить» за переміщеннями Санта-Клауса з 1955 року.

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