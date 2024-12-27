Санта-Клаус побував в Україні – пролетів над морем поблизу Одеси

Під час своєї різдвяної подорожі світом Санта-Клаус пролетів над Україною. Його маршрут проходив над Житомиром, Вінницею та Чорним морем біля Одеси. Це приємна подія, бо минулого року Санта обійшов Україну стороною.
24 грудня, напередодні Різдва, Санта вилетів із Північного полюса, щоб розвезти подарунки по всьому світу, повідомляє Об’єднане командування повітряно-космічної оборони північноамериканського континенту (НОРАД), яке за традицією відстежує його пересування. На сайті можна в режимі реального часу спостерігати за переміщеннями Санти.
Санта-Клаус покинув Північний полюс об 11:00. Він пересувається на своїх чарівних санях, запряжених дев’ятьма оленями, на чолі яких знаменитий червононосий олень Рудольф.
Цього року він побував над окупованою територією Донбасу, пролетівши над Донецьком. Далі Санта попрямував у бік Молдови та інших країн східної Європи.
Трекер польотів FlightRadar24 зафіксував «порушення» повітряного простору України 24 грудня приблизно о 2:30 за київським часом.
Зазначимо, що Об’єднане командування ППО США і Канади «стежить» за переміщеннями Санта-Клауса з 1955 року.
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