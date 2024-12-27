Новини Одеси та Одеської області

Санта-Клаус побував в Україні – пролетів над морем поблизу Одеси

Санта-Клаус побував в Україні – пролетів над морем поблизу Одеси

Під час своєї різдвяної подорожі світом Санта-Клаус пролетів над Україною. Його маршрут проходив над Житомиром, Вінницею та Чорним морем біля Одеси. Це приємна подія, бо минулого року Санта обійшов Україну стороною.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

24 грудня, напередодні Різдва, Санта вилетів із Північного полюса, щоб розвезти подарунки по всьому світу, повідомляє Об’єднане командування повітряно-космічної оборони північноамериканського континенту (НОРАД), яке за традицією відстежує його пересування. На сайті можна в режимі реального часу спостерігати за переміщеннями Санти.

Санта-Клаус покинув Північний полюс об 11:00. Він пересувається на своїх чарівних санях, запряжених дев’ятьма оленями, на чолі яких знаменитий червононосий олень Рудольф.

Цього року він побував над окупованою територією Донбасу, пролетівши над Донецьком. Далі Санта попрямував у бік Молдови та інших країн східної Європи.

Трекер польотів FlightRadar24 зафіксував «порушення» повітряного простору України 24 грудня приблизно о 2:30 за київським часом.

Зазначимо, що Об’єднане командування ППО США і Канади «стежить» за переміщеннями Санта-Клауса з 1955 року.

Читайте також: Культурна дипломатія: маркетологині достукалися до світових зірок, щоб світ почув український «Щедрик»

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk