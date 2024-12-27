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Санта-Клаус побывал в Украине — пролетел над морем вблизи Одессы

Санта-Клаус побывал в Украине — пролетел над морем вблизи Одессы

Во время своего рождественского путешествия по миру Санта-Клаус пролетел над Украиной. Его маршрут проходил над Житомиром, Винницей и Черным морем возле Одессы. Это приятное событие, потому что в прошлом году Санта обошел Украину стороной.

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24 декабря, в преддверии Рождества, Санта вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки по всему миру, сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), по традиции отслеживающее его передвижения. На сайте можно в режиме реального времени наблюдать за перемещениями Санты.

Санта-Клаус покинул Северный полюс в 11:00. Он передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе которых знаменитый красноносый олень Рудольф.

В этом году он побывал над оккупированной территорией Донбасса, пролетев над Донецком. Далее Санта направился в сторону Молдовы и других стран восточной Европы.

Трекер полетов FlightRadar24 зафиксировал «нарушение» воздушного пространства Украины 24 декабря примерно в 2:30 по киевскому времени.

Отметим, что Объединенное командование ПВО США и Канады «следит» за перемещениями Санта-Клауса с 1955 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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