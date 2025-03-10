У центрі Одеси на Дерибасівській традиційно відбулася акція рідних зниклих безвісти та військовополонених захисників. Вона завершилася, і на тому ж місці почали виступати вуличні музиканти. У їхньому репертуарі були присутні російські пісні, що викликало обурення серед учасників акції.

Одна з жінок, мати військового Оксана Ротшильд, висловила своє невдоволення у соцмережах. Вона зазначила, що лише кілька годин тому на цьому місці рідні загиблих і полонених ділилися своїм болем, а тепер молодь танцює під російські пісні. Жінка намагалася поговорити з підлітками, але її проігнорували.

Додамо, що публічне виконання російської музики, а також трансляція фонограм, відеограм і кліпів артистів із РФ у медіа та громадських місцях заборонені законом України.

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https://www.facebook.com/100025874587916/posts/1694958224709981