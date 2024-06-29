Рух великогабаритного транспорту обмежать: коли та чому

Як нагадують у прес-службі Патрульної поліції Одеської області, для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися за температурних показників повітря понад +28°С. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Перечекати спекотного періоду водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

На автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлені дорожні знаки, що забороняють, та інформаційні щити.

При цьому заборона не поширюється на транспортні засоби, які:

використовуються при ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій;

перевозять вантажі, що швидко псуються;

використовувані для перевезення живих тварин та птиці;

перевезення вантажів підвищеної небезпеки;

перевізні військові вантажі, товари подвійного призначення та/або майна, що використовуються для потреб оборони та ін.

Умови та тимчасові обмеження переглядатимуться залежно від прогнозованої та фактичної температури повітря.

Обмеження часу встановлюватиметься залежно від районування території України та з урахуванням дії комендантської години.