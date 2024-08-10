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Рух трьох одеських трамваїв відновлено

Рух трьох одеських трамваїв відновлено

Сьогодні, 10 серпня 2024 року, а Одесі відновлено рух трьох трамваїв, який раніше був призупинений через ремонтні роботи на площі Толбухіна.

Про це повідомили на комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс».

“Рух трамваїв 7, 13, 27 трамвайних маршрутів відновлено в повному обсязі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через ремонтні роботи на площі Толбухіна, які стартували в п’ятницю, 9 серпня, було тимчасово зупинено рух трамваїв №13 та №27, а трамвай №7 змінив маршрут і курсував від вулиці Паустовського до площі Старосінної.

Нагадаємо, роботи на площі Толбухіна будуть проводитись поетапно. Вони включатимуть ремонт проїжджої частини, трамвайних шляхів і зовнішнього освітлення. Як зазначили у мерії міста, це дозволить уникнути зупинки руху автотранспорту та тролейбусів на переїзді площі Толбухіна у напрямку кафе «Макдональдс» у бік супермаркету «Сільпо».

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