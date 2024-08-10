Движение трех одесских трамваев восстановлено

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс».

«Движение трамваев №7, 13 и 27 восстановлено в полном объеме», – сказано в сообщении.

Напомним, из-за ремонтных работ на площади Толбухина, которые стартовали в пятницу, 9 августа, было временно приостановлено движение трамваев №13 и №27, а трамвай №7 изменил маршрут и курсировал от улицы Паустовского до площади Старосенной.

Напомним, работы на площади Толбухина будут проводиться поэтапно. Они будут включать в себя ремонт проезжей части, трамвайных путей и наружного освещения. Как отметили в мэрии города, это позволит избежать остановки движения автотранспорта и троллейбусов на переезде площади Толбухина в направлении кафе «Макдональдс», в сторону супермаркета «Сильпо».

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