У проміжку між 21:30 і 22:00 у місті пролунало кілька потужних вибухів.
Інформації про пошкодження поки що немає. Офіційної інформації щодо можливих “прильотів” і наслідків також поки що не було.
Очевидці повідомляють, що над одним із спальних районів один вогненний спалах у небі йде за іншим. У висотних будинках тремтять стіни й дзвенять вікна.
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За даними моніторингових каналів, цього разу Одесу атакують щонайменше 19 дронів. Це одна з наймасштабніших атак за весь час. Частина станом на 22:20 збита, частина ще над морем. Також повідомляється про можливе влучання.
АТМОСФЕРА в Одесі за свідченням одеситки:
“Так, побігла гуляти з собакою) На вулиці реально капець, заграва з усіх боків, Шахеди йдуть групами над самими будинками, кілька груп, частина у бік моря, частина в бік ***, все вибухає з усіх боків((( дуже сумно”.
ОНОВЛЕНО
Близько 22:40 атака завершилася. В місті є кілька пожеж – у житловому багатоповерховому комплексі, на промисловому підприємстві та у торговому центрі. Повідомляється про кількох поранених.Телеграм-канал “Одеського Життя” наводить коментар голови офісу президента про російську атаку на Одесу:
«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією.
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