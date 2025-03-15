Тривогу у регіоні оголосили о 20:18. Атаки щоразу тепер проходять за однаковою схемою: Шахеди накопичуються в морі, доки не збереться велика група, і потім одночасно атакують одну чи дві цілі. У такому разі, нехай більшість дронів і буде збита, один чи два мають шанси прорватися.

Мета номер один для ворога – об’єкти енергетики, щоб залишити мешканців області без світла. Але частина прилітає і житловими будинками.

Нагадаємо, що вчора після подібної атаки без світла залишилося місто Чорноморськ. А тижнем раніше – Південний.