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Росіяни знову вдарили балістикою по Одещині – які наслідки

Росіяни знову вдарили балістикою по Одещині – які наслідки

Ворог продовжує вести активну безпілотну розвідку території Одеси та Одеської області з моря. Крім того, сьогодні вранці, по Одещині, було завдано черевного удару баллістикою.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, 23 березня над Чорним морем знищено два розвідувальні дрони типу «Zala».

А ворожа балістична ракета, ймовірно, «Іскандер-М», запущена з території тимчасово окупованого Криму, влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району.

Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Військові вкотре закликають мешканців Одеси та області бути свідомими та уважними та оперативно реагувати на попередження про небезпеку.

Нагадаємо, ввечері 22 березня росія атакувала Одеський район балістичною ракетою з території Криму. На місці прильоту виникла пожежа. Метою, мабуть, був об’єкт енергетики.

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