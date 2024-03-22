Потужний вибух та пожежа під Одесою: росія вдарила балістичною ракетою

Перед цим моніторингові канали повідомляли, що для південних областей України існує загроза обстрілу балістичним озброєнням. Незабаром пролунав сигнал повітряної тривоги і офіційними каналами попередили про ракетну небезпеку.

Приблизно о 18:13 місцеві телеграм-канали повідомили про приліт територією Одеського району. Очевидці говорили про потужний вибух та хмару диму та полум’я, що злетіли в небо.

Незабаром телеграм-канал “Миколаївський Ванек”, який пов’язують із ЗСУ та керівництвом Миколаївської ОВА, підтвердив приліт та уточнив, що ворог знову намагається атакувати енергетичну інфраструктуру Одеської області.

Пізніше Сили оборони Півдня повідомили, що рашисти продовжують активну безпілотну розвідку з моря і знову застосували балістику по Одещині.

З тимчасово окупованого Криму вдарив, ймовірно, “Іскандер-М”, намагаючись знищувати інфраструктуру регіону.

В Одеському районі, в місці влучення виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Інформація про постраждалих не надходила.

Сили оборони закликають одеситів та жителів області бути свідомими та уважними, оперативно реагувати на попередження про небезпеку та переходьте в укриття.

А також не заважати працювати силам оборони та не допомагати ворогові інформацією про роботу ППО.