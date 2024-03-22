Черговий ракетний терор: чому рашисти б’ють по Одесі

Подвійний удар

За офіційними даними, 15 березня було зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об’єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід, пожежні автомобілі та швидкої допомоги. Без електропостачання залишилося 535 абонентів, без газопостачання – 800 абонентів. Сьогодні ці наслідки ракетного обстрілу усунуто.

Сили оборони півдня України заявили, що удар було завдано ракетами «Іскандер-М». Після першого влучання на місце прибули рятувальники ДСНС і медики. А під час рятувальних робіт ворог повторно завдав ракетного удару, тим самим збільшивши кількість жертв серед мирних жителів і співробітників екстрених служб. Загинули фельдшер швидкої допомоги та співробітник ДСНС.

«Ми отримуємо відповідь»?

Однак говорити, що ці атаки є відповіддю на масовані удари по російських НПЗ, не варто, розповіла начальниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Також вона пояснила, чому ворог б’є не лише по портовій інфраструктурі регіону, а й по житлових кварталах – так працюють російські спецслужби, і досі є завербовані люди, які займаються наведенням ворожих ракет. До того ж ворог використовує балістичні ракети, протидіяти яким надзвичайно складно.

Замість висновку

Масований режим атак на Південь України розпочався із завершенням повноцінної дії зернової угоди. Це стало відповіддю на ігнорування забаганок росії в цьому питанні. І терорист діє своїми методами.

Усі удари по Одеській області, як ракетні, так і безпілотні, зосереджені на прибережній території. Вони спрямовані максимально на пошкодження всіх ресурсів регіону, які дозволяють Одеській області навіть в умовах повномасштабного вторгнення піднімати економіку.