Річниця нападу ХАМАС на Ізраїль: чи переросте конфлікт у повномасштабну війну

Уранці 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС атакував Ізраїль. За перші 20 хвилин по Ізраїлю було випущено 5000 ракет. Бойовики десантувалися на територію Ізраїлю на парапланах і пікапах. Бої тривали майже дві доби, крім сотень убитих, палестинці взяли в заручники 253 людини і відвезли в сектор Газа.

Уже 7 жовтня ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху визначив подію словом «війна». По Газі було завдано перші потужні удари артилерією і з повітря, які призвели до численних руйнувань і жертв серед мирного населення. Армія Ізраїлю заявила, що населенню міста Гази необхідно покинути свої домівки і йти на південь анклаву.

27 жовтня Ізраїль почав повномасштабну наземну операцію в Газі. Вона стала найбільшим військовим конфліктом на Близькому Сході за останні 50 років і призвела до наймасштабніших жертв серед палестинців за весь час арабсько-ізраїльських зіткнень із кінця 1940-х років.

З перших днів військової операції Ізраїлю у відповідь на напади 7 жовтня питання про те, хто і як рахує жертв серед мирного населення сектору Гази, стало предметом суперечки тих, хто співчуває Ізраїлю, і його критиків. На початку зими з критикою методів Ізраїлю в цій війні почала виступати навіть влада Сполучених Штатів, яка до того здебільшого підтримувала Біньяміна Нетаніягу. Президент Джо Байден заявив, що ізраїльські військові використовують «невибіркове бомбардування» в містах сектору Гази і закликав Ізраїль захистити мирних жителів від наслідків військової операції.

1 жовтня Іран здійснив спробу масованого ракетного удару по Ізраїлю. Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що цього ракетного удару завдано у відповідь на загибель лідера «Хезболли» Хасана Насралли, а також на смерть лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії внаслідок вибуху в Тегерані, у чому Іран теж звинувачує Ізраїль.

За попередніми підрахунками ізраїльських військових, іранці запустили 180 ракет.

І Ізраїль, і його найближчий союзник США обіцяють покарати Іран за обстріл Ізраїлю. «Іран заплатить високу ціну», – сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Президент США Джо Байден заявив, що не підтримує можливий удар Ізраїлю у відповідь по іранських ядерних об’єктах, і сказав, що США «обговорюватимуть з ізраїльтянами, що вони збираються робити». Байден також сказав, що консультувався з лідерами інших країн G7, і всі вони згодні з тим, що Ізраїль «має право відповісти, але має відповідати пропорційно».

«Очевидно, що це була безпрецедентна ескалація з боку Ірану, – заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер. – Ізраїль має право відповісти на неї. Ми обговорюємо, якою буде ця відповідь».

Близький Схід знову стоїть на порозі руйнівної війни між двома головними суперниками, які протистояли один одному протягом більшої частини останніх 45 років. Зараз – один із найнебезпечніших моментів для всього регіону.

Зазначимо, 24 квітня 2024 року резидент США Джо Байден підписав пакет зовнішньої допомоги на загальну суму 95 мільярдів доларів, включно з 61 мільярдом доларів військової допомоги Україні та 26 мільярдами доларів військової допомоги Ізраїлю.