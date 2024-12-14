Війна, день 1025: підсумки «шахедної» ночі та удар по «Сталевому коню»

У небі над Україною збито 58 ворожих дронів

Як інформує у своєму офіційному зведенні Генштаб ЗСУ, у ніч проти 14 грудня 2024 року противник атакував Україну ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed» та безпілотниками інших типів, застосувавши загалом 132 БпЛА.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 14 грудня підтверджено збиття 58 «шахедів» та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), а ще два – повернулися «на батьківщину» – до Росії.

А за даними Повітряного командування «Південь», це вночі протиповітряною обороною півдня України збито чотирьох ударних безпілотників типу «Shahed» і ще одного було локаційно втрачено.

Також знищено двох розвідувальних БпЛА ворога «Орлан-10».

В Орловській області РФ палала нафтобаза окупантів

Також Генштаб ЗСУ офіційно повідомляє: у ніч на суботу, 14 грудня, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали поразки по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) «Сталевий кінь» в Орловській області Росії. Це один із найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.

Внаслідок поразки почалася потужна пожежа.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція «Сталевий кінь» є частиною російського військово-промислового комплексу, що забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

«Результати бойової роботи уточнюються. Далі буде…», – пообіцяли наші захисники.

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ЗСУ «задвохсотили» ще 1040 російських окупантів

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень на різних напрямках фронту

За уточненою інформацією, 13 грудня противник завдав по позиція українських підрозділів і населених пунктів два ракетні і 38 авіаударів, зокрема, задіяв 99 ракет і скинув 51 керовану авіабомбу.

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один район зосередження особового складу, два командні пункти, одну наземну станцію управління БпЛА і ще один важливий об’єкт противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 одиниць.

Також українські воїни знищили: