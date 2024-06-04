Окупанти атакували Одесу балістикою: пролунав вибух (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Окупанти атакували Одесу балістикою: пролунав вибух (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Вранці, 4 червня, ворог атакував Одеську область балістичною ракетою із тимчасово окупованого Криму. Одесити чули сильний вибух, повідомляється про роботу ППО.

Повітряну тривогу в Одеському регіоні оголосили о 9:25. Моніторингові канали попередили про пуск балістичної ракети в Криму.

Через чотири хвилини в Одесі пролунав потужний вибух. За деякими ознаками ворог випустив балістичну ракету з касетною бойовою частиною. Про це свідчить гучний вибух із тривалою луною, який чути в усіх районах міста та характерна хмарка в небі – це слід від розкриття касети.

вибух

Наразі не відомо, чи вдалося силам ППО збити ракету.

Чекаємо на офіційну інформацію.

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