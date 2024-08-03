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Росія завдала потужного удару по Одесі – використовувала ракети та дрони

Росія завдала потужного удару по Одесі – використовувала ракети та дрони

У ніч на 3 серпня 2024 року агресори атакували Одесу керованими ракетами та дронами камікадзе “Шахед”. А перед цим, 2 серпня, вдарили 3 балістичними ракетами “Іскандер”. “Одеське Життя” розповідає, що відомо про атаку на сьогоднішній ранок.

Вночі 3 серпня рашисти атакували Одещину двома ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, – повідомили у Повітряному командуванні «Південь». Збити їх, на жаль, не вдалось.

Використовував ворог та ударні безпілотники типу “Шахед”. Цієї ночі на півдні країни, включаючи Одесу та область, збили 11 таких дронів. Загалом над Україною збили 24 “Шахеди” з 29.

Також, за повідомленнями військових, вдалося знищити 3 розвідувальні БПЛА: “ZALA”, “Орлан-10” та “Supercam”. А неподалік лінії фронту в Запорізькій області – два ударні дрони «Ланцет».

УНИЧТОЖЕНО ДРОНОВ

Попереднього дня, 2 серпня 2024 року, як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог атакував Одещину трьома балістичними ракетами, ймовірно “Іскандер-М”, з території тимчасово окупованого Криму. Про наслідки цього обстрілу нічого не повідомляється.

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