Одесу атакують балістикою: перші подробиці атаки 2 серпня

Повітряна тривога в Одеській області пролунала о 13:56. Через кілька хвилин в Одесі пролунала серія вибухів. У зв’язку з ракетною небезпекою мер Одеси Геннадій Труханов закликає одеситів залишатися в безпечних місцях до відбою.

Моніторингові канали повідомили про застосування по Одесі балістичного озброєння з Криму. У місті вже пролунало три вибухи.

Попередньо, за непідтвердженою інформацією, є один приліт і одне збиття. Решта вибухів – це робота ППО. На місці прильоту видніється дим.

Ракетна загроза триває до відбою.

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