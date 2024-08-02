Новини Одеси та Одеської області

Одесу атакують балістикою: перші подробиці атаки 2 серпня

Одесу атакують балістикою: перші подробиці атаки 2 серпня

Вдень, 2 серпня 2024 року, російські окупанти атакують Одеську область ракетами. У місті лунають вибухи. Триває бойова робота Сил протиповітряної оборони.

Повітряна тривога в Одеській області пролунала о 13:56. Через кілька хвилин в Одесі пролунала серія вибухів. У зв’язку з ракетною небезпекою мер Одеси Геннадій Труханов закликає одеситів залишатися в безпечних місцях до відбою.

Моніторингові канали повідомили про застосування по Одесі балістичного озброєння з Криму. У місті вже пролунало три вибухи.

Попередньо, за непідтвердженою інформацією, є один приліт і одне збиття. Решта вибухів – це робота ППО. На місці прильоту видніється дим.

Ракетна загроза триває до відбою.

Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Щойно буде нова інформація про обстріл, наше видання одразу повідомить її своїм читачам. Також нагадуємо, що найшвидший спосіб отримувати корисну та цікаву інформацію про війну, життя Одеси, області, країни та світу – підписати на телеграм-канал ОЖ.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk