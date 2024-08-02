Війна, день 891-й: Україна зробила прорив у війні дронів

Війна дронів: уперше перевага на боці України

Уперше з початку війни, коли Україна за календарний місяць задіяла більше ударних БПЛА, ніж росія. Про це повідомляє Forbes.

Згідно з підрахунками видання, минулого місяця Україна використала проти Росії приблизно 520 безпілотників великої дальності, в той час як рф атакувала українську територію 426 дронами.

“Росія, мабуть, менш ефективна у збиванні дронів, оскільки українські удари завдають більшої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим цілям. Україна ж, можливо, отримує перевагу в стратегічній війні з використанням безпілотників великої дальності”, – підкреслюють у виданні.

Тепер же головне питання полягає в тому, скільки ударних безпілотників великої дальності зможе виробити Україна, і чи є липневі показники подією випадковою, чи тенденцією.

Про ситуацію на фронті на ранок 2 серпня 2024 року

За минулу добу по всьому фронту зафіксовано 127 бойових зіткнень.

Третина з них – на Покровському напрямку. Тут наші захисники відбили 53 штурми. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки та Желанного, де провів 8 і 18 атак відповідно.

Інтенсивні бої точилися також на Торецькому напрямку, де за підтримки авіації, ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Торецьк та Нью-Йорк.

Учора, загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ і населених пунктах п’ять ракетних, 63 авіаційні удари (зокрема задіяв 61 КАБ) та 1187 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4873 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, 112 із них – із РСЗВ.

Вночі вибухи лунали в Криму

Сьогодні, 2 серпня, призначена росією “влада” Севастополя заявила про атаку ракет ATACMS. По всьому місту розкидані їхні осколки. Пишуть, що частини ракети пошкодили житлові будинки.

Українські пабліки писали про вибухи в районі Балаклави, допускаючи, що це могла працювати ППО.

Також у пабліках повідомлялося про атаку безпілотників у регіонах Росії.

Втрати ворога на ранок 2 серпня 2024 року

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали ударів по чотирьох пунктах управління, засобі ППО, радіолокаційній станції та двох районах зосередження особового складу ворога.

Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1100 окупантів. Також наші воїни знешкодили: