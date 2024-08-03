Новости Одессы и Одесской области

Россия мощно ударила по Одессе — использовала ракеты и дроны

Россия мощно ударила по Одессе — использовала ракеты и дроны

В ночь на 3 августа 2024 года агрессоры атаковали Одессу управляемыми ракетами и дронами камикадзе “Шахед”. А перед этим, 2 августа, ударили 3 баллистическим ракетами “Искандер”. “Одесская Жизнь” рассказывает, что известно об атаке насегодншнее утро.

Ночью 3 августа рашисты атаковали Одесщину двумя ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, – сообщили в Воздушном командовании «Юг». Сбить их, к сожалению, не удалось.

Использовал враг и ударные беспилотники типа “Шахед”. Этой ночью на юге страны, включая Одессу и область, сбили 11 таких дронов. Всего же над Украиной сбили 24 “Шахеда” из 29. 

Также, по сообщениям военных, удалось уничтожить 3 разведывательных БПЛА: «ZALA», «Орлан-10» и «Supercam». А недалеко от линии фронта в Запорожской области — два ударных дрона «Ланцет».

УНИЧТОЖЕНО ДРОНОВ

Предыдущим днем, 2 августа 2024 года, как сообщили в Силах обороны юга Украины, ​​враг атаковал Одесщину тремя баллистическими ракетами, вероятно «Искандер-М», с территории временно оккупированного Крыма. О последствиях этого обстрела ничего не сообщается.

 

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