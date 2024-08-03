Россия мощно ударила по Одессе — использовала ракеты и дроны

Ночью 3 августа рашисты атаковали Одесщину двумя ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, – сообщили в Воздушном командовании «Юг». Сбить их, к сожалению, не удалось.

Использовал враг и ударные беспилотники типа “Шахед”. Этой ночью на юге страны, включая Одессу и область, сбили 11 таких дронов. Всего же над Украиной сбили 24 “Шахеда” из 29.

Также, по сообщениям военных, удалось уничтожить 3 разведывательных БПЛА: «ZALA», «Орлан-10» и «Supercam». А недалеко от линии фронта в Запорожской области — два ударных дрона «Ланцет».

Предыдущим днем, 2 августа 2024 года, как сообщили в Силах обороны юга Украины, ​​враг атаковал Одесщину тремя баллистическими ракетами, вероятно «Искандер-М», с территории временно оккупированного Крыма. О последствиях этого обстрела ничего не сообщается.