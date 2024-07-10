Россия днем 10 июля ударила ракетой по Одессе: первые подробности

Сигнал тревоги прозвучал в 10:40. Сообщалось об ракетной угрозе со стороны моря для жителей Одессы и Одесского района. Через несколько минут прозвучал сильный взрыв, который слышали одесситы.

Был ли это очередной «приход» или цель успешно сбили, пока не известно.

На данный момент угрозы нет — дан отбой воздушной тревоги.

«Еще раз очень прошу жителей и гостей нашего региона: оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги! Это может сохранить вашу жизнь и здоровье», — предупредил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий и при появлении новой информации сразу же известит об этом своих читателей.

Напомним, в понедельник, 8 июля, россияне подло и коварно атаковали Украину более чем 40 ракетами разных типов. Удары пришлись на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Разрушены жилые дома, инфраструктура и детская больница «Охматдет».

В результате террористической атаки погибли более 40 человек, среди которых четверо малолетних детей.