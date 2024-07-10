Россия днем 10 июля ударила ракетой по Одессе: первые подробности

Россия днем 10 июля ударила ракетой по Одессе: первые подробности

Сегодня, 10 июля 2024 года, в первой половине враг атаковал наш регион ракетой. Сначала прозвучал сигнал воздушной тревоги, и спустя некоторое время одесситы услышали взрыв. Что известно на данный момент, сообщает «Одесская жизнь».

Сигнал тревоги прозвучал в 10:40.  Сообщалось об ракетной угрозе со стороны моря для жителей Одессы и Одесского района.  Через несколько минут прозвучал сильный взрыв, который слышали одесситы.

Был ли это очередной «приход» или цель успешно сбили, пока не известно.

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На данный момент угрозы нет — дан отбой воздушной тревоги.

«Еще раз очень прошу жителей и гостей нашего региона: оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги! Это может сохранить вашу жизнь и здоровье», — предупредил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий и при появлении новой информации сразу же известит об этом своих читателей.

Напомним, в понедельник, 8 июля, россияне подло и коварно атаковали Украину более чем 40 ракетами разных типов. Удары пришлись на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Разрушены жилые дома, инфраструктура и детская больница «Охматдет».

В результате террористической атаки погибли более 40 человек, среди которых четверо малолетних детей.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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