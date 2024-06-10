У пошуках швидкого заробітку: за що 19-річному одеситу загрожує довічне ув’язнення

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала молодика, коли той шукав швидкого заробітку в інтернеті та потрапив у поле зору фсб.

За вказівкою окупантів він щодня обходив кілька локацій в обласному центрі, щоб з’ясувати, чи є там українські військовослужбовці. Перебуваючи поблизу “потрібного” об’єкта, інформатор спостерігав за його периметром і контрольно-пропускними пунктами, а також робив відповідні фотографії.

Найбільше ворога цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади на території Одеси та Житомира, а також окупанти намагалися розвідати місця базування госпіталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни Сил оборони.

Про всі отримані відомості агент месенджером звітував своєму російському куратору.



У разі підтвердження координат потенційних цілей, окупанти планували здійснити по них ракетно-дронові удари.

СБУ затримала зрадника, коли він проводив розвідку біля об’єкта в Житомирі.

“Також Служба безпеки вжила комплексних заходів, щоб убезпечити місця базування українських захисників”, – йдеться в повідомленні.

Особу куратора також встановлено – він виявився кадровим співробітником управління ФСБ у Москві та Московській області. За кожне виконане завдання він обіцяв своєму агенту грошову винагороду.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в держзраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Хлопець перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.