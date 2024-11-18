Российская ракета ударила по жилому району Сум: 10 погибших, 52 ранены

Вечером 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по густонаселенному жилому району в Сумах. Взрыв произошел рядом с девятиэтажным домом, унеся жизни 10 человек, среди которых 9-летний мальчик и 14-летняя девочка. По меньшей мере 52 человека получили ранения, среди них пятеро детей.
Серьезно повреждены шесть многоэтажных домов, уничтожены четыре автомобиля, в городе разбиты стекла в окнах на близлежащих зданиях.
Без газоснабжения остались пять домов. Местные власти организовали эвакуацию более 400 жителей поврежденных домов. На месте работают спасатели, полиция и добровольцы. ГСЧС развернула Пункт несокрушимости и оказывает психологическую помощь пострадавшим.
Начальник Сумской ОГА Владимир Артюх сказал в комментарии следующее:
«Воскресный вечер для города Сум стал адом, трагедией, которые принесла на нашу землю россия. Сумы объединились в любви в милосердии к землякам и в ненависти к врагу, который убивает невинных детей».
Кроме того, в ночь на 18 ноября враг совершил ракетный обстрел критической инфраструктуры города, по данным Сумской ОВА, вероятно это была баллистическая ракета. В Сумах пропал свет, аварийные службы работают над восстановлением энергоснабжения.
В Сумской городской общине 18 и 19 ноября объявлено днями траура в знак скорби по погибшим.
Утром 17 ноября 2024 года массированный комбинированный удар был нанесен по всем регионам Украины. Против Украины россияне применили дроны разных типов, в частности, «шахеды». Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: Цирконы, Искандеры, Кинжалы. В общей сложности было около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей.
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Видео — последствия вражеских попаданий по Сумам.