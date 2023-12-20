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Росіяни знищили дитячу спортивну базу під Одесою (фото)

Росіяни знищили дитячу спортивну базу під Одесою (фото)

Під час атаки 17 грудня російські окупанти знищили дитячу гребну базу “Чорноморець” у Таїрові Одеської області. Юні спортсмени втратили не лише спорядження, а й дах над головою.

Про це повідомив одеський спортклуб “Таїрове” у facebook.

Як повідомляло “Одеське життя” ангар спортклубу був зруйнований вибухом безпілотника, що впав, після чого загорівся.

“Ось такий він “російський світ” – страшний, агресивний і байдужий до спортивних мрій наших дітей.
Вночі 17 грудня російські війська знову атакували громадянську інфраструктуру – цього разу полум’я спалахнуло на дитячій гребній базі «Чорноморець». В результаті спортсмени втратили не лише човни, а й дах над головою.
Діти, які ще вдень 16 грудня тренувалися на тій же воді, наступного ранку разом зі своїми батьками, тренерами та іншими спортсменами вже розбирали залишки сміттєзвалищ згорілих човнів та допомагали відновити те, що було зруйновано. І кого ви намагаєтесь перемогти?”, – повідомили у спортклубі.

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У спортклубі відкрили збір на відновлення гребної бази. Мета – 500 тисяч.

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