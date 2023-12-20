Россияне уничтожили детскую спортивную базу под Одессой (фото)

Об этом сообщил одесский спортклуб «Таирово» в facebook.

Как сообщала «Одесская жизнь» ангар спортклуба был разрушен взрывом упавшего беспилотника, после чего загорелся.

«Вот такой он «русский мир» — страшный, агрессивный и безразличный к спортивным мечтам наших детей.

Ночью 17 декабря российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру – на этот раз пламя вспыхнуло на детской гребной базе «Черноморец». В результате спортсмены потеряли не только лодки, но и крышу над головой.

Дети, которые еще днем 16 декабря тренировались на той же воде, на следующее утро вместе со своими родителями, тренерами и другими спортсменами уже разбирали остатки свалок сгоревших лодок и помогали восстановить то, что было разрушено. И кого вы пытаетесь победить?», — сообщили в спортклубе.

Читайте также: Во время атаки дронов на Одессу погиб сын известного ученого

В спортклубе открыли сбор на восстановление гребной базы. Цель — 500 тысяч.

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/72K64S5Bku

Номер карты банки:

5375 4112 1077 4977