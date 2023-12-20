Россияне уничтожили детскую спортивную базу под Одессой (фото)

Во время атаки 17 декабря российские оккупанты уничтожили детскую гребную базу «Черноморец» в Таирово Одесской области. Юные спортсмены потеряли не только снаряжение, но и крышу над головой.
Об этом сообщил одесский спортклуб «Таирово» в facebook.
Как сообщала «Одесская жизнь» ангар спортклуба был разрушен взрывом упавшего беспилотника, после чего загорелся.
«Вот такой он «русский мир» — страшный, агрессивный и безразличный к спортивным мечтам наших детей.
Ночью 17 декабря российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру – на этот раз пламя вспыхнуло на детской гребной базе «Черноморец». В результате спортсмены потеряли не только лодки, но и крышу над головой.
Дети, которые еще днем 16 декабря тренировались на той же воде, на следующее утро вместе со своими родителями, тренерами и другими спортсменами уже разбирали остатки свалок сгоревших лодок и помогали восстановить то, что было разрушено. И кого вы пытаетесь победить?», — сообщили в спортклубе.
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В спортклубе открыли сбор на восстановление гребной базы. Цель — 500 тысяч.
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