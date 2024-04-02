Ритуал на деньгах: как в Одессе мошенница «проклятие» снимала (видео)

Об этом рассказали в областном управлении полиции.

Правоохранители установили, что 45-летняя одесситка, втиралась на улице в доверие к потерпевшим, «предвещала», что их детям «сделано», и предлагала помощь якобы в снятии проклятия. «Ритуал» она проводила уже дома у своих жертв на деньгах, которые «под шумок» забирала с собой.

Так, 75-летней пенсионерке мошенница представилась знакомой ее дочери и в ходе беседы сообщила, что на ее дочь наведена «порча», однако она может провести обратный ритуал.

Поверив незнакомке, пожилая женщина пригласила ее к себе домой, где та принялась «снимать проклятие». Для проведения ритуала ей понадобились все средства, которые были в доме. Хозяйка отдала «гадалке» 7000 долларов и 19000 гривен. Завершив «спасательный» ритуал, гостья завернула деньги в полотенце и велела положить их на шкаф и несколько дней не трогать. Сама же, покидая дом, тихонько забрала их с собой.

Заметив пропажу денег, женщина рассказала все внуку, и тот обратился в полицию.

На установление личности злоумышленницы и места ее нахождения правоохранителям понадобилось несколько часов. В полиции также установили, что, кроме вышеупомянутого мошенничества, ею совершено еще четыре аналогичных преступления.

Во время проведения обыска по месту жительства любительницы «ритуалов» правоохранители изъяли более 12 тысяч долларов, более 2,5 тысячи евро, более 80 тысяч гривен и другие вещественные доказательства.

Мошенницу задержали. Ей грозит от крупного штрафа до лишения свободы.

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