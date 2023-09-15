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Рік під арештом: теплоходи “Механік Головацький” та “Братислава” знову ходитимуть Дунаєм

Рік під арештом: теплоходи “Механік Головацький” та “Братислава” знову ходитимуть Дунаєм

Майже рік українські юристи виборювали звільнення суден “Механік Головацький” та “Братислава”. У серпні цього року судна повернулися до Ізмаїла і найближчим часом вийдуть у рейс.

Про це повідомляє Українське Дунайське пароплавство.

Судна заарештували у червні 2022 року за позовом сербської «дочки» російського «Газпрому». Країна-агресор намагалася заблокувати роботу пароплавства на Середньому Дунаї.

У пароплавстві зазначили, що судна під час тривалої стоянки розберуть на запчастини, але моряки не залишили суду. Спочатку на теплоходах залишався повний склад екіпажу. Пізніше чергували скорочені екіпажі. Іноді на теплоході та буксирі проводилися ротації.

Завдяки командам судна повернулися додому у задовільному технічному стані.

В даний час теплоходи знаходяться в Ізмаїльській базі техобслуговування і мають вийти на лінію. Але частина членів екіпажів уже працюють на інших судах, тож капітани мають терміново поповнити штат.

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