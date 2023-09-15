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Год под арестом: теплоходы «Механик Головацкий» и «Братислава» снова будут ходить по Дунаю

Год под арестом: теплоходы «Механик Головацкий» и «Братислава» снова будут ходить по Дунаю

Почти год украинские юристы боролись за освобождение судов «Механик Головацкий» и «Братислава». В августе этого года суда вернулись в Измаил и в ближайшее время выйдут в рейс.

Об этом сообщает Украинское Дунайское пароходство.

Суда арестовали в июне 2022 года по иску сербской «дочки» российского «Газпрома». Страна-агрессор пыталась заблокировать работу пароходства на Среднем Дунае.

В пароходстве отметили, что суда во время длительной стоянки разберут по запчастям, но моряки не покинули суда. Сначала на теплоходах оставался полный состав экипажа. Позже дежурили сокращенные экипажи. Время от времени на теплоходе и буксире проводились ротации.

Благодаря командам судна вернулись домой в удовлетворительном техническом состоянии. 

В настоящее время теплоходы находятся на Измаильской базе техобслуживания и вскоре должны выйти на линию. Но часть членов экипажей уже работают на других судах, поэтому капитаны должны срочно пополнить штат.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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