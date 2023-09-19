Рибна реформа: уряд ліквідував Одеський інститут рибного господарства

Замість двох ліквідованих підприємств, одне з яких одеське, уряд створив Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії.

Про це повідомила прес-служба Мінагрополітики.

Уряд ухвалив Розпорядження № 802 про утворення державної наукової установи «Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії». При цьому державні підприємства “Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії” та”Одеський центр Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії” ліквідуються.

Згідно з документом, нова організація підпорядковуватиметься Державному агентству меліорації та рибного господарства.

Протягом місяця Держагентство затвердить положення про нову державну наукову установу. Також нову структуру передається в управління майно двох ліквідованих держпідприємств.

Нагадаємо, в Україні з початку 2023 року стартувала рибна реформа. На Дунаї та Придунав’ї оголошено аукціон на рибний промисел.

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