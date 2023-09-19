Рыбная реформа: правительство ликвидировало Одесский институт рыбного хозяйства

Вместо двух ликвидированных предприятий, одно из которых одесское, правительство создало Институт рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии.

Правительство приняло Распоряжение № 802 об образовании государственного научного учреждения «Институт рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии». При этом государственные предприятия «Институт рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии» и «Одесский центр Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии» ликвидируются.

Согласно документу новая организация будет подчиняться Государственному агентству мелиорации и рыбного хозяйства.

В течение месяца Госагентство утвердит положение о новом государственном научном учреждении. Также новой структуре передается в управление имущество двух ликвидированных госпредприятий.

Напомним, в Украине с начала 2023 года стартовала рыбная реформа. На Дунае и Придунавье объявлен аукцион на рыбный промысел.

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