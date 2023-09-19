Новости Одессы и Одесской области

Рыбная реформа: правительство ликвидировало Одесский институт рыбного хозяйства

Рыбная реформа: правительство ликвидировало Одесский институт рыбного хозяйства

Вместо двух ликвидированных предприятий, одно из которых одесское, правительство создало Институт рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии.

Правительство приняло Распоряжение № 802 об образовании государственного научного учреждения «Институт рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии». При этом государственные предприятия «Институт рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии» и «Одесский центр Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии» ликвидируются.

Согласно документу новая организация будет подчиняться Государственному агентству мелиорации и рыбного хозяйства. 

В течение месяца Госагентство утвердит положение о новом государственном научном учреждении. Также новой структуре передается в управление имущество двух ликвидированных госпредприятий. 

Напомним, в Украине с начала 2023 года стартовала рыбная реформа. На Дунае и Придунавье объявлен аукцион на рыбный промысел.

Читайте также: Рыбная реформа: что происходит на аукционах за право вылова на Дунае

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить