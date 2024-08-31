В Одесі з’явився новий незвичайний McDonald`s (фото)

Новий McDonald`s розташувався на магістральній вулиці Грушевського і не дарма. Його особливість у тому, що ресторан у цьому випадку поєднаний із автозаправною станцією. А Грушевського якраз безпосередньо пов’язана з міжнародною автомагістраллю Одеса-Київ.

Тому водії та пасажири автотранспорту, що прямує у бік столиці, можуть перекусити та заправити свої машини в одному місці.

Раніше директор з розвитку McDonald’s в Україні Віталій Стефурак розповів:

– Це приклад партнерського проекту, суть якого полягає в тому, що у певній точці на трасі формується весь необхідний комплекс послуг, який потрібен автомобілістам та мандрівникам. Те саме стосується можливості поїсти. Це не конкуренція, а доповнення один одного та можливість вибору відвідувачів.

У 2024 році у McDonald`s планується втілення таких проектів в обласних центрах, містах-мільйонниках або їх сателітах. Згодом ресторани зможуть з’явитися у зв’язці з АЗС на ключових трасах.

При цьому представник мережі закладів харчування зазначив, що жоден із ключових гравців чи мереж заправок не має ексклюзивного права роботи з McDonald’s.

Для ресторанів тут головне – локація, а чи будуть вони розташовані разом із заправками OKKO, WOG, KLO чи іншими, вже другорядне питання.

Фото: паблік “Одесса как она есть”