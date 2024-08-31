Новини Одеси та Одеської області

В Одесі з’явився новий незвичайний McDonald`s (фото)

В Одесі з’явився новий незвичайний McDonald`s (фото)

Всесвітня мережа ресторанів швидкого харчування McDonald`s відкрила ще один ресторан. Він розташований на вулиці Грушевського і не схожий на інші заклади в нашому місті. У чому його особливість розповідає у своїй публікації “Одеське Життя”.

Новий McDonald`s розташувався на магістральній вулиці Грушевського і не дарма. Його особливість у тому, що ресторан у цьому випадку поєднаний із автозаправною станцією. А Грушевського якраз безпосередньо пов’язана з міжнародною автомагістраллю Одеса-Київ.

Тому водії та пасажири автотранспорту, що прямує у бік столиці, можуть перекусити та заправити свої машини в одному місці.

макдональдс на грушевского
макдональдс на грушевского
макдональдс на грушевского

Раніше директор з розвитку McDonald’s в Україні Віталій Стефурак розповів:

– Це приклад партнерського проекту, суть якого полягає в тому, що у певній точці на трасі формується весь необхідний комплекс послуг, який потрібен автомобілістам та мандрівникам. Те саме стосується можливості поїсти. Це не конкуренція, а доповнення один одного та можливість вибору відвідувачів.

Читайте також: Макдональдс на передовій: історія поїздки волонтерів до бійців на фронт

У 2024 році у McDonald`s планується втілення таких проектів в обласних центрах, містах-мільйонниках або їх сателітах. Згодом ресторани зможуть з’явитися у зв’язці з АЗС на ключових трасах.

При цьому представник мережі закладів харчування зазначив, що жоден із ключових гравців чи мереж заправок не має ексклюзивного права роботи з McDonald’s.

Для ресторанів тут головне – локація, а чи будуть вони розташовані разом із заправками OKKO, WOG, KLO чи іншими, вже другорядне питання.

макдональдс на грушевского

Фото: паблік “Одесса как она есть”

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk