Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Зоопаркова, 1,
- дорога Фонтанська, 17,19
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Південний РЕМ
Роботи до 20:00:
- Героїв Крут 39/3,39/корп.2,39/корп.3, 41, 35,37,39,45,47.
Роботи до 17:00:
- 1 лінія Вільямса, 43 19/1,
- Горіхова, 2/уч корп.26,177,192,252,
- Правди, 150-255,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Лінія Марії Демченко, 11,13,
- Авіаторів, 43,
- Академіка Корольова, 43а-59,
- Березанська, 3/корп.12,
- Кастуся Калиновського, 2-38,
- Вершинна, 1-33,
- Вірського, 2,4,
- Дача Ковалевського,
- Естонська, 1а-10а,
- Дениса Максишка, 1б-98,
- Миколи Огренича, 1-8,
- Петра Болбочана, 3-7в,
- Просвіти, 1-11,
- Садовського, 1-47,
- Саксаганського, 1-35,
- Чикаленко Євгена, 62/1, 62/2, 17,17а,17б,17в,31, 33а,
- Ігоря Бедзая, 2-10,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
- пров. Вільямса, 2-21,
- пров. Водний, 1-21,
- пров. Гетьманський, 4,
- пров. Естонський, 1-13,
- пров. Ковалевського, 9.
Північний РЕМ
Роботи до 12:00:
- 9-а, 10-а, 11-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а лінія на житловому масиві,
- 10-а Суворовська, 25,
- Героїв оборони Одеси, 14-66,
- Мінаєвська, 11-50,
- Жоліо Кюрі,
- Капітана Кузнєцова, 69-108,
- Бахмутська, 97-165, 123,123а,125, 82, 99-115,
- Лавкова, 26-45,
- Лесі Українки,
- Марсельська, 1-20,
- Мацієвської, 1-14,
- Шполянська, 33а-71а,
- Орловська, 1-13,
- Пасіонарні, 26,
- Слобідська, 4,
- Тиха, 12-52,
- пров. Професора Беркевича, 2-6,
- пров. 3-й Східчастий, 11,
- просп. Володимира Великого князя, 61-96.
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