Отключения света

Центральний РЕМ

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Роботи до 19:00:

  • Зоопаркова, 1,
  • дорога Фонтанська, 17,19
Читайте також: Що робити, якщо не згодні з нарахуванням за світло?

Південний РЕМ

Роботи до 20:00:

  • Героїв Крут 39/3,39/корп.2,39/корп.3, 41, 35,37,39,45,47.

Роботи до 17:00:

  • 1 лінія Вільямса, 43 19/1,
  • Горіхова, 2/уч корп.26,177,192,252,
  • Правди, 150-255,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Лінія Марії Демченко, 11,13,
  • Авіаторів, 43,
  • Академіка Корольова, 43а-59,
  • Березанська, 3/корп.12,
  • Кастуся Калиновського, 2-38,
  • Вершинна, 1-33,
  • Вірського, 2,4,
  • Дача Ковалевського,
  • Естонська, 1а-10а,
  • Дениса Максишка, 1б-98,
  • Миколи Огренича, 1-8,
  • Петра Болбочана, 3-7в,
  • Просвіти, 1-11,
  • Садовського, 1-47,
  • Саксаганського, 1-35,
  • Чикаленко Євгена, 62/1, 62/2, 17,17а,17б,17в,31, 33а,
  • Ігоря Бедзая, 2-10,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
  • пров. Вільямса, 2-21,
  • пров. Водний, 1-21,
  • пров. Гетьманський, 4,
  • пров. Естонський, 1-13,
  • пров. Ковалевського, 9.

Північний РЕМ

Роботи до 12:00:

  • 9-а, 10-а, 11-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а лінія на житловому масиві,
  • 10-а Суворовська, 25,
  • Героїв оборони Одеси, 14-66,
  • Мінаєвська, 11-50,
  • Жоліо Кюрі,
  • Капітана Кузнєцова, 69-108,
  • Бахмутська, 97-165, 123,123а,125, 82, 99-115,
  • Лавкова, 26-45,
  • Лесі Українки,
  • Марсельська, 1-20,
  • Мацієвської, 1-14,
  • Шполянська, 33а-71а,
  • Орловська, 1-13,
  • Пасіонарні, 26,
  • Слобідська, 4,
  • Тиха, 12-52,
  • пров. Професора Беркевича, 2-6,
  • пров. 3-й Східчастий, 11,
  • просп. Володимира Великого князя, 61-96.

Вас також зацікавить: Тарифи, банківські обмеження та штрафи: чого чекати українцям у лютому (відео)

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою